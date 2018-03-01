Тернопільські школярі із друзями з Лисичанська спустились у печери Києво-Печерської лаври

23-24 лютого учні Тернопільської школи №19 побували в м. Київ, де зустрічались зі школярами та вчителями зі сходу і заходу України.

Учні 6-а класу школи №19 під керівництвом Цибульської Марії Володимирівни вже 2 роки переписуються, роблять скайп-конференції та обмінюються подарунками зі школою №8 м. Лисичанськ. Куратором з боку школи-партнера є Усцова Віра Володимирівна.

А 24 лютого вони нарешті зустрілись у столиці. Зустріч відбулась у Києво-Печерській лаврі, де учні та вчителі обмінялись подарунками, поставили свічки за здоров’я і помолились за мир і спокій в Україні, а також спустились у печери, де приклались до мощей ченців. Після цього ще були екскурсії у Софіївський собор, Майдан Незалежності, під будинок Уряду та Верховну Раду. Також побували на вулиці Інститутській, де помолились за душі померших Героїв Небесної Сотні.

