Втрати бюджету Тернополя від земельних оборудок. СЕСІЯ №2

«Сила Людей» продовжує аналізувати та оприлюднювати рішення Тернопільської міської ради 8-го скликання, які призвели до прямих втрат бюджету громади.

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за результатом 2-ї сесії становлять орієнтовно ЧОТИРНАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ЧОТИРИСТА ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ.

А саме:

Рішення №8/2/85

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул.Микулинецька громадянам:

Медведєвій Ользі Василівні (6110100000:09:008:0065)

Макоді Надії Степанівні (6110100000:09:008:0064)

Корол Оксані Іванівні (6110100000:09:008:0066)

Посилання на поіменне голосування – https://drive.google.com/…/1DqF…/view

Дане рішення є заключним елементом схеми з безкоштовного надання приватним особам трьох суміжних земельних ділянок під так зване «садівництво» загальною площею 1500 м.кв. Це комерційно приваблива міська земля в зеленій захисній зоні вулиці Чернівецької поряд з автомобільною розв’язкою навпроти Микулинецького кладовища.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 4 млн. грн.

Рішення №8/2/98

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул.Винниченка громадянину Коріню Тарасу Ярославовичу (6110100000:13:012:0079)

Посилання на поіменне голосування – https://drive.google.com/…/1VHbwu3Z-7hJVf9nD-Cfuq…/view

Дане рішення є заключним елементом схеми з безкоштовного надання приватній особі ділянки під так званий «гараж» площею 98 м.кв. Це також комерційно приваблива міська земля біля супермаркету «АТБ» на вул.Миру, 1. Цим рішенням цільове призначення «під гараж» змінено на «будівництво та обслуговування будівель торгівлі».

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 400 тис. грн.

Рішення №8/2/109

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул.Білогірська громадянам:

Лисак Ігорю Степановичу (6110100000:12:018:0198

Данилюку Олегу Євстахійовичу (6110100000:12:018:0199)

Посилання на поіменне голосування – https://drive.google.com/…/1bFGGz8LA4fhnZ1ZwDVm3gp…/view

Даним рішенням безкоштовно надано земельні ділянки приватним особам під так зване «садівництво» загальною площею 2400 м.кв. комерційно привабливої міської землі поряд з центральною частиною міста.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 4 млн. грн.

Рішення №8/2/112

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення за адресою вул.Бригадна громадянці Гуцул Юлії Леонідівні (6110100000:01:009:0070)

Посилання на поіменне голосування – https://drive.google.com/…/1ZxMOSEJMgcgBRW7ZJigo3z…/view

Дане рішення є заключним елементом схеми з безкоштовного надання приватній особі ділянки під так зване «садівництво» площею 1200 м.кв. комерційно привабливої міської землі в Кутківцях біля стадіону Західноукраїнського національного університету. Цим рішенням цільове призначення «садівництво» змінено на «будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 3 млн. грн.

Рішення №8/2/113

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення за адресою вул.Бригадна грамадянину Лук’янцю Олегу Володимировичу (6110100000:01:009:0069)

Посилання на поіменне голосування – https://drive.google.com/…/1gwHAbyur4qzayg7NCLXTiY…/view

Дане рішення є заключним елементом схеми з безкоштовного надання приватній особі ділянки під так зване «садівництво» площею 1200 м.кв. комерційно привабливої міської землі в Кутківцях біля стадіону Західноукраїнського національного університету. Цим рішенням цільове призначення «садівництво» змінено на «будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 3 млн. грн.

Аналіз попередньої сесії за посиланням:

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за результатом двох сесій становлять орієнтовно 17 мільйонів 400 тисяч гривень.