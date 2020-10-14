Я теж йду, тобто їду, на вибори, — особливий кандидат від “Сили людей” Тарас Хоміцький

Партія Сила Людей висунула мене кандидатом до Тернопільської районної ради, Округ №2 (м. Тернопіль: мікрорайони Новий Світ, “ближній БАМ”, Східний, Канада).

Чому?

Якщо коротко, бо хочу змін. А коли просто чекати, то вони можуть і не настати.

Мене не влаштовує інфраструктура міста, стан доріг та тротуарів. Не влаштовує доступність до навчальних, медичних, культурних та громадських закладів міста.

Я знаю, що інклюзія. – це не тільки пандуси…

Я хочу, щоб моє місто було красивим та комфортним для кожного. Хочу, щоб розвивалися всі сфери життєдіяльності та зростала якість життя.

Я є членом політичної партії Сила Людей вже більше 2.5 років .

Це команда однодумців. Тут кожна людина може проявити себе, як особистість. Кожна думка важлива. Кожна розпочата справа буде продовжена.

Ми можемо зробити набагато більше, ніж це здається на перший погляд, якщо не боятися труднощів та брати на себе відповідальність за свої вчинки.

Тернопіль – це наше місто, місто сильних людей. Тарас Хоміцький