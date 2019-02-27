Тернопільські студенти зібрали бібліотеку для хворих дітей

Велику бібліотеку дитячих видань з ініціативи циклової комісії дисциплін видавничої справи та редагування зібрали та передали для гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні студенти та викладачі спеціальності “Журналістика” Галицького коледжу.

20 лютого студенти наповнили книжкові полиці дитячої лікарні яскравими та цікавими книжками, які принесли з дому в подарунок для дітей, які там лікуються. Своєрідну благодійну акцію студенти приурочили кільком особливим датам лютого.

Так, 14 лютого святкують Міжнародний день дарування книги. Це добровільна ініціатива кожного, націлена на інтерес і доступ книг для дітей та дорослих. У цей день кожен може подарувати книги тим, хто дійсно потребує цього та кому вони могли б стати в нагоді, і надихнути інших вчинити так само. Напередодні цієї дати, 11 лютого, весь світ відзначає День хворого, а 15 лютого вважається Міжнародним днем онкохворої дитини. День, коли хочеться нагадати про те, що дитячий рак — це проблема не лише батьків і близьких, але й кожного, про те, що ці діти мають право на вчасне та найкраще лікування і догляд. А ще — на щастя і радість.

Тож нехай ця втіха буде від книжок, які подарують лише усмішки і тепло.

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