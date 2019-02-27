Новини Тернополя 

ВІА Кіп’яток, створений командою VIP Тернопіль, готовий виручити Україну на Євробаченні

Irena 32 Views Прокоментуй!

Про це на своїй сторінці у Facebook написав учасник ВІА Кіп’яток Тарас Стадницький.

  • ВІА Кіпяток готовий виручити Україну на Євробаченні! Ми точно
    – облажаємся і не привеземо наступний конкурс в Україну
    – ні разу не були в Ізраїлі
    – самі зробим собі візи
    – не маєм планів виступати в Росії наступні 100 років, – жартує Тарас Стадницький.

Гурт “ВІА Кіп’яток” належить до гумористичного напрямку, створений командою VIP Тернопіль. До складу гурту входять: Тарас Стадницький, Аркадій Войтюк, Віктор Гевко.

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