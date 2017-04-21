Тернопільські вандали знову “відзначилися”

Нещодавно у парку «Топільче» відбулася акція із висаджування дерев під гаслом “Міст багато, але Файне – одне!” . У рамках акції було висаджено шістдесят катальп.

Вчора підрядник, який встановлював інформаційну таблицю повідомив у відділ благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР, що інформаційну таблицю із щойновисадженої алеї вкрали. Чи постраждали від рук вандалів саджанці катальп наразі не відомо.

Того ж дня радник міського голови Антон Марчевський надіслав ще одне фото із «творчістю» вандалів «Файного міста»: на бульварі Тараса Шевченка, біля тристороннього годинника, невідомі фарбою розмалювали туристичний вказівник.

Головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Оксана Ілліч зазначила що представник підрядника, який виготовляв дані таблиці, огляне наслідки діяльності вандалів і повідомить, чи можливо відчистити напис, не пошкодивши таблицю, чи доведеться здійснювати заміну плівки, на яку нанесена інформація. Фахівець наголошує, що роботи із заміни чи ремонту інформаційних таблиць здійснюється за кошти із бюджету, тобто – із кишень тернополян.

Антон Марчевський тим часом закликає тернополян не лише не пошкоджувати спільне майно, але й належним чином реагувати, коли ви є свідком подібного акту вандалізму.

Я завжди звертаю увагу на такі речі, адже дуже прискіпливо ставлюся до благоустрою, роблю фото і надсилаю їх у відповідні інстанції. До слова, усі необхідні електронні адреси тернополяни можуть знайти у розділі «Виконавчі органи влади» на сайті Тернопільської міської ради, – зазначив Антон Марчевський.

Акти вандалізму, на жаль, непоодинокі у Тернополі. Окрім того, що серед містян та гостей міста є любителі взяти те, що їм не належить, особливою категорією є ті, хто має бажання бездумно руйнувати все довкола, зокрема, лавки, дерева та урни.

Здійснення різноманітних крадіжок у Тернополі – непоодиноке. Нагадаємо, що впродовж минулого року зловмисниками у Тернополі викрадено вже декілька каштанів “Бріотті”,невідомі вкрали блакитну ялинку на Східному масиві, а нещодавно із Скверу Кобзаря “любителі рослин” поцупили “Тарасову вербу”, також невідомі вкрали саджанець «Адамового дерева» на вул. Кн. Острозького, 45. І це, на жаль, лише частковий перелік, який стосується тільки щойно висаджених молодих дерев. Також з сумом констактуємо, що вандалами були поломані всі саджанці павловнії, які мали б перетворити “Острів закоханих” у “фіолетовий вибух”.

Не лише дерева приваблюють злодійкуватих тернополян: зникають і каналізаційні решітки, і будівельні матеріали, які використовуються для здійснення капремонтів.