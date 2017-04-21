На Тернопільщині підприємець самовільно спустив ставок

Оперативний виїзд на звернення небайдужих мешканців с.Потутори проведено Держекоінспекцією у Тернопільській області 12.04.2017р. для перевірки факту самовільного спуску ставка у нерестовий період на території Потуторської сільської ради Бережанського району.

Огляд місця події підтвердив, що воду із вказаного ставка було спущено на 90%. Аналогічні порушення фіксуються тут вже не вперше. Перевірки попередніх років виявляли самовільне зайняття земельної ділянки та використання водного об’єкта без необхідних документів. Тоді порушника було притягнуто до адмінвідповідальності та нараховано збитки на суму понад 15 тис.грн. Порушником виявився громадянин Здирко Т.І., який є власником гідротехнічних споруд даного ставка і впродовж кількох років використовує даний об’єкт без необхідних для повноправного користування дозвільних документів. Свою участь у вчиненні порушення громадянин заперечив, проте вину останнього підтвердив Потуторський сільський голова, тому на порушника складено 4 протоколи про адмінправопорушення.

За самовільний спуск води у нерестовий період нараховано збитки на суму 70 тис.грн.

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