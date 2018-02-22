Тернопільський депутат, “свободівець” Олександр Башта знову потрапив у скандал (відео)

Депутат тернопільської обласної ради, “свободівець” Олександр Башта потрапив у скандал. І знову втихомирювали його поліцейські. Чоловік просто виїхав на тротуар та заблокував вхід до магазину. На зауваження перехожих не реагував та доводив свою “правоту”. Врешті-решт до скандального “свободівця” тернополяни викликали поліцейських.

Нагадаємо, нещодавно прокурор області В’ячеслав Перч повідомив Олександру Башті про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.345 КК України (погрози насильством, та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків). Слідством встановлено, що 21 листопада 2017 року депутат обласної ради, діючи умисно, із явною неповагою до працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків, погрожував нанесенням побоїв і завдав тілесних ушкоджень двом патрульним поліції, в тому числі жінці-інспектору Управління патрульної поліції в місті Тернополі.