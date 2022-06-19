Тернопільський фтизіопульмонологічний центр отримав нове обладнання з Німеччини



Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр поповнився новим обладнанням.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Продовжуємо забезпечувати заклади охорони здоров’я Тернопільської обласної ради необхідним медичним обладнанням. Сьогодні передали 20 інфузоматів і дихальний апарат європейського виробництва для потреб КНП «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» ТОР. На базі п’яти відділень закладу надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз, неспецифічні захворювання легень та інші захворювання. За допомогою нового обладнання, яке ми отримали завдяки співпраці з волонтерами з Німеччини, наші лікарі зможуть ще ефективніше лікувати пацієнтів, – зазначив Михайло Головко.

Також голова облради висловив слова вдячності керівництву та всім фахівцям лікарні за активну допомогу українським воїнам і постраждалим від агресії окупанта мирним жителям.