Тернопільський губернатор поїхав… у Польщу

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна разом з делегацією від області долучився до триденного Економічного форуму, який розпочався 5 вересня у польському місті Криниця Здруй.

У перший день форуму відбулася пленарна сесія «Незавершена інтеграція – прагнення Європейських країн», спікерами якої стали Президент Польщі Анджей Дуда, Грузії – Георгій Маргвелашвілі та Македонії – Ґеорґе Іванов.

У рамках Форуму також відбулась панельна дискусія на тему «Польща – Україна. В пошуках нових моделей партнерства та співпраці». Також представники Тернопільської делегації долучилися до дискусії «Мілітаризація чорного та балтійського морів. Дві зони – одна проблема», спікером став народний депутат України Олег Барна.