Новини Тернополя 

Тернопільський квартет “Акорд” на “Голосі країни” розвернув всі крісла

Redaktor 32 Views Прокоментуй!

Квартет “Акорд” на “Голосі країни” порадував усіх глядачів та суддів. Виконання української народної пісні “Ой, чий то кінь стоїть”тернопільськими хлопцями розвернуло всіх чотирьох суддів.   Наші хлопці довго вагалися, кого обрати. Але залишили свій вибір на Тіні Кароль.

Квартет “Акорд” – компанія однодумців, які намагаються відродити традицію українського багатоголосся в чоловічому виконанні. Виконують переважно українські пісні й класичні твори акапельно або у своєму оригінальному аранжуванні. Закордоном “Акорд” знають краще, ніж в Україні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *