Тернопільський квартет “Акорд” на “Голосі країни” розвернув всі крісла

Квартет “Акорд” на “Голосі країни” порадував усіх глядачів та суддів. Виконання української народної пісні “Ой, чий то кінь стоїть”тернопільськими хлопцями розвернуло всіх чотирьох суддів. Наші хлопці довго вагалися, кого обрати. Але залишили свій вибір на Тіні Кароль.

Квартет “Акорд” – компанія однодумців, які намагаються відродити традицію українського багатоголосся в чоловічому виконанні. Виконують переважно українські пісні й класичні твори акапельно або у своєму оригінальному аранжуванні. Закордоном “Акорд” знають краще, ніж в Україні.