Два мільярди тернопільських аграріїв

Аграрії Тернопільщини порадували жителів області і всю Україну двома першими мільярдами. Про це йдеться в статті газети “Сільський господар” №6 від 7 лютого 2018 року.

У минулому році власникам земельних паїв сільгосвиробники виплатили 1 мільярд 176 млн гривень орендної плати, що на 32% більше до минулого періоду. А до зведеного бюджету аграріями краю за минулий рік сплатили 1 мільярд 100 мільйонів гривень податків, або в 1,6 раза більше від 2016 року.

Словом, навіть попри те, що на фінансовий стан сільгосппідприємств і фермерських господарств негативно вплинула відміна спецрежиму оподаткування, різке зростання цін на енергоносії, міндобрива, техніку, 2017 рік для хліборобів Тернопільщини був успішним. Торік вони отримали рекордно високий валовий збір зернових.

Намітились позитивні тенденції у тваринництві. Загалом на аграрний сектор економіки Тернопільщини припадає майже дві третіх виробленого в області валового

продукту. Звідси – вагомі частка і розмір заробітної плати. За минулий рік вона склала 752 мільйони гривень. В середньому 1 працюючий у сільгосппідприємствах торік отримував понад 6 тисяч гривень на місяць, що на 51,9% більше проти попереднього року. У провідних господарствах – понад 12 тисяч, а по окремих професіях середня зарплата в них становить більше 20 тисяч гривень на місяць.