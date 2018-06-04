Тернопільський студент Дмитро Кирилів отримав премію та кришталевий кубок від італійського режисера

Дмитро Кирилів, студент 1 курсу Тернопільського музичного училища не одразу повірив в те, що його композиція перемогла у конкурсі на написання музики для документального фільму.

– Мій викладач, Гайда Євген Йосипович, запропонував взяти участь у конкурсі Montagnambientenergia. Над написанням музики я працював самостійно, — ділиться враженнями студент.

Потрібно було написати музику для документального фільму італійського режисера Курта Дембергера «Експедиція на гору Монтеб’янко». Тривалість композиції склала 15 хвилин. Дмитро писав музику на своєму ноутбуці. Сам фільм не є новим, він з 1987 року, тому треба було створити для нього музичний супровід. Презентація оновленої кінострічки відбулася 5 квітня травня у м. Тренто на фестивалі Montagnambientenergia.

– За свою участь і внесок я отримав премію 200 євро від режисера, пам’ятну грамоту і кришталевий кубок, який переливається всіма відтінками райдуги, — радіє Дмитро і каже, що така винагорода перевершила всі його сподівання.

А дирекція та колектив музичного училища пишаються такими творчими і наполегливими студентами. Бажаємо Дмитру багато перемог та звершень!