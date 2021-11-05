У Тернополі 10-річний хлопчик через вітчима втік з дому

Вчора, близько 23-ї години, на спецлінію 102 звернулася жінка, яка повідомила, що її 10-річний син не повернувся додому зі школи після уроків та до цього часу його немає. Заявниця описала зовнішність хлопчика та одяг в якому він був одягнутий.

Не гаючи часу, інспектори повідомили про зниклу дитину колег та розпочали пошуки хлопця. Патрульні перевірили прилеглі вулиці та територію парку “Топільче”, де і відшукали дитину, схожу за описом заявниці .

Схвильований хлопчик розповів поліцейським, що посварився із вітчимом та не хотів повертатися додому.

Інспектори посадили дитину в теплий автомобіль та повернули хлопчика додому. Мати була безмежно вдячна патрульним за швидку та ефективну допомогу. Також інформацію про подію передали працівникам ювенальної превенції.