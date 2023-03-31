Goodyear Eagle Sport TZ: динамічність, комфорт, довговічність

Під час підбору нового комплекту шин на літнійсезон тисячі українців розглядають лишепродукцію американського бренду Гудієр. Для такої відданості є безліч причин. Насамперед те, що бренд ніколи не обманював довіруспоживачів. Всі шини мають бездоганні їздовіхарактеристики та стильний дизайн, а широкий розмірний ряд дозволяє легко і швидко знайтиідеальну гуму для будь-якого транспорту. Літніпокришки Goodyear Eagle Sport TZ – найкращийвибір для всіляких марок легкових авто. Їхасиметричний протектор гарантує водієвівпевненість на сухій та мокрій дорозі, а високотехнологічна полімерна суміш обіцяє м’якута тиху їзду.

Незважаючи на те, що покришки булипредставлені кілька років тому, вони, як і раніше, актуальні. Преміальні шини, розробленіспеціально для вибагливих автовласників, повністю виправдовують найсміливіші очікування.

Будова та можливості шини Goodyear Eagle Sport TZ

Слово «спорт» недаремно було вміщенорозробниками у назву моделі. Вся конструкціябула спроектована таким чином, щоб полегшитиавтомобілю розгін і підвищити його маневреність.

В асортименті Guma.ua зібрана колекціянайпопулярніших типорозмірів цієї моделі. Вони мають посадкові діаметри 16-18 дюймів та більшість отримали низький профіль. При висоті40% або 45% колеса утворюють дуже широку та стабільну пляму контакту. Вони надзвичайностійкі на поворотах, бездоганно виконують різніманеври, гарантують максимально високуефективність гальмування. При цьому шинивідрізняються підвищеною міцністю. Потужнийкаркас захищає їх від деформації та продовжуєтермін служби.

На сайті дуже зручна система підбору гуми: в каталозі відображені всі доступні розмірності іззазначенням актуальної ціни, року та країнивиробництва. Для багатьох відвідувачівважливим виявилося розшифрування індексівшвидкості та навантаження. Це економить час, тому що не потрібно додатково звірятися з іншими таблицями.

Фактично, гума Goodyear Eagle Sport TZ стала вдосконаленою версією іншої популярної моделі– Голок Спорт. Маркування у вигляді букв ТіЗетвказує на відмінності в протекторному малюнку. Дизайн, що складається повністю з поздовжніхребер жорсткості, якнайкраще підходить для їздиасфальтованими міськими вулицями та швидкісним шосе. Такий протектор має високукурсову стійкість і в той же час сприяє зниженнюопору коченню.

Великі блоки плечових зон стабілізуютьавтомобіль на поворотах, ефективно запобігаючизаметам або пробуксовку. Їх обтічна форма лишепосилює динамічність шин, оскільки впливає на аеродинаміку.

Невід’ємним елементом будь-якого протектора є дренажна система. Покришки Голок Спорт ТЗ можуть похвалитися добре продуманою будовоюводоевакуаційних канавок. Поєднання поздовжніхта поперечних жолобків забезпечує дуже швидкевидалення дощової води з контактної області. Дрібні зазори та прорізи покращують зчеплення з мокрою поверхнею.