Тернопільський тристоронній годинник – найпопулярніший об’єкт за туристичним скануванням в Україні

Тернопільський годинник – справжня родзинка для відвідувачів міста. Перший годинник на високому залізному стовпі було встановлено влітку 1896 року. Після німецько-радянської війни годинник зруйнувала радянська влада. Копію тернопільського годинника відновили у 2014 році. Автор теперішнього годинника — львівський майстер Олексій Бурнаєв. Годинник внесли до «Спадщини світового годинникарства», до якої французи вносять найоригінальніші витвори годинникового мистецтва. Другий рік поспіль інформаційна табличка з QR-кодом, яка встановлена на тернопільському тристоронньому годиннику, стала лідером в Україні за кількістю сканувань через IT-додаток.

А загалом тернопільський тристоронній годинник було відскановано 4000 разів, 10% зчитувань з яких здійснили іноземні туристи.

Популярними серед тернополян та гостей міста за кількістю сканувань є також таблички, які встановлені на Архікатедральному соборі, Тернопільському замку, церкві Воздвиження Чесного Хреста та ЦУМі.

Довідка. Автором ідеї та розробником інформаційних табличок є креативна компанія «MoreInfo». Загалом у Тернополі налічується 12 спеціальних інформаційних табличок на найпопулярніших туристичних об’єктах, де вказано опис зазначеної пам’ятки на українській та англійській мовах і шрифтом Брайля. Усі таблички обладнані NFC-чіпом, а також на них нанесено QR-код, під час зчитування якого на смартфоні з’являється історія та цікаві факти про даний туристичний об’єкт на семи мовах світу. Окрім Тернополя, такі інформаційні таблички функціонують ще у 14-ти містах України.