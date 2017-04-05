Тернополян просять “скинутися” на ФК “Тернопіль”
Минулого року на діяльність ФК «Тернопіль» з бюджету міста було передбачено 1,5 мільйони гривень, згодом додатково було виділено 300 і 400 тисяч гривень, залучалися спонсорські кошти. Однак 2017 рік показав, що такого фінансування для ФК «Тернопіль» вже не достатньо.
Міський бюджет не може посилити додаткові витрати на футбольний клуб, оскільки місто повинне фінансувати медицину та освіту, виділяти гроші для компенсації перевізникам за проїзд пільговиків у громадському транспорті тощо.
Звертаюся до небайдужих тернополян і підприємців долучитися до творення справжньої тернопільської народної команди. Адже Тернопіль достойний мати футбольну команду найвищого професійного рівня!
Міський голова Тернополя Сергій Надал