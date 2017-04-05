Тернополян просять “скинутися” на ФК “Тернопіль”

Звернення міського голови Тернополя з приводу ситуації у ФК «Тернопіль». Як почесний президент Футбольного клубу «Тернопіль» звертаюся до підприємців та тернополян надати фінансову підтримку тернопільському професійному футболу.

Адже у економічних умовах, що склалися, міська рада Тернополя не спроможна самостійно утримувати професійний футбольний клуб Першої ліги. Для досягнення справжніх результатів клубу необхідні додаткові ресурси.

Минулого року на діяльність ФК «Тернопіль» з бюджету міста було передбачено 1,5 мільйони гривень, згодом додатково було виділено 300 і 400 тисяч гривень, залучалися спонсорські кошти. Однак 2017 рік показав, що такого фінансування для ФК «Тернопіль» вже не достатньо.

Міський бюджет не може посилити додаткові витрати на футбольний клуб, оскільки місто повинне фінансувати медицину та освіту, виділяти гроші для компенсації перевізникам за проїзд пільговиків у громадському транспорті тощо.

Звертаюся до небайдужих тернополян і підприємців долучитися до творення справжньої тернопільської народної команди. Адже Тернопіль достойний мати футбольну команду найвищого професійного рівня!