Тернополянам показали злодія, який обкрадає відвідувачів громадських закладів

21 серпня близько 18 години в приміщенні піцерії «Наша піцерія» на вулиці С. Бандери невідомий зловмисник викрав у тернополянки гаманець.

Як розповіла потерпіла, портмоне знаходилося сумці, яку клієнтка закладу повісила на спинку стільця, сівши вечеряти.

Камера відеоспостереження зафіксувала злодія.

Ще одна крадіжка трапилася того ж дня біля торгово-розважального закладу «Подоляни». Спритний злодій поцупив гаманець з дитячого візочка, допоки його власниця витягувала малюка з салону авто. Його протиправні дії теж зафіксувала камери відеоспостереження.

Якщо ви впізнали зловмисників, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70; 098 81-28-810.

