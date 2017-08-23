Які дороги сьогодні ремонтують на Тернопільщині

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області сьогодні тривають роботи з поточного середнього ремонту та ліквідації ямковості.

Так, на національній трасі Львів – Тернопіль працює установка РЕКС. За допомогою якої виконується регенерація дорожнього покриття.

Ліквідація ямковості ін’єкційно-струменевим метоом продовжується на дорогах Тернопіль – Скалат – Жванець, Потік – Конюхи – Хоростець, Добре Поле – Матушівка, обхід Тернополя – Лозова. Тут, сьогодні заплановано ліквідувати 990 метрів квадратних ямковості.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей спричинених ремонтними роботами. А також бути уважними та дотримуватись безпечної швидкості руху на ділянках ремонту.