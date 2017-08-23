Регіони 

Які дороги сьогодні ремонтують на Тернопільщині

Redaktor 15 Views Прокоментуй!

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області сьогодні тривають роботи з поточного середнього ремонту та ліквідації ямковості.

Так, на  національній трасі Львів – Тернопіль працює установка РЕКС. За допомогою якої виконується регенерація дорожнього покриття.

Ліквідація ямковості  ін’єкційно-струменевим метоом продовжується  на дорогах Тернопіль – Скалат – Жванець, Потік – Конюхи – Хоростець, Добре Поле – Матушівка, обхід Тернополя – Лозова.  Тут, сьогодні заплановано ліквідувати 990 метрів квадратних ямковості.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей спричинених ремонтними роботами. А також бути уважними та дотримуватись безпечної швидкості руху на ділянках ремонту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *