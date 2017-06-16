Злодії “чистять” тернопільські авто за 10 хвилин

В Тернополі правоохоронці задокументували одразу два факти крадіжок з транспортних засобів, які трапились впродовж 10 хвилин.

В першому випадку власник іномарки не зачинив авто, тим самим допоміг невідомим збагатитись. В результаті з салону зникли особисті документи, гаманець та планшет марки «APPLE». Заявник оцінив збитки на суму понад 20 тисяч гривень.

Ноутбука позбувся і ще один тернополянин. Чоловік залишив цінність на видному місці в салоні автівки. Як наслідок, відсутність майна, саме такий результат отримав місцевий мешканець завдяки своїй байдужості.