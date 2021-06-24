Тернополянка скаржиться на надто гучну службу в церкві

У фейсбуці тернополянка скаржиться на те, що у вихідні її вранці розбудила гучна служба у церкві.

Про це Наталія Швайка Репак написала у спільноті «Тернопільські плітки».

– Кого сьогодні розбудила церковна служба, той я. Як на вашу думку, чи нормально, що під будинком церква виставляє гучномовці і у вихідні дні транслює службу о 8 год ранку так, що мешканці прилеглих будинків не можуть спати? Якщо люди хочуть піти до церкви і молитись, то невже не можна це робити не залучаючи до своїх бажань усіх довкола? Добре, що дзвіниці немає, – написала Наталія Швайка Репак.

У коментарях пів тисячі користувачів розділилися на два табори – одні підтримують авторку допису, інші – обурюються та наголошують на тому, що молитва має могутню силу.

– Коли у одній з країн Сходу, де я мала можливість побувати, у мечеті починалась ранкова молитва, на молитву закликають такі сурми,що навіть із закритими вікнами чути, – прокоментувала Дарія Хильчук.

– Є такі люди, що не можуть піти до церкви, тому, що немічні, і вони чекають на цю відправу, а тим хто здоровий спить і ще щось бормоче, не позаздрю, – написав Руслан Грицьків.

– Свята літургія – це є справді живе слово, яке повинне лунати на всю округу. Не бачу нічого забороненого, адже лунали під вашими вікнами не поп-музика, не Рамштайн, Ні Моргенштерн. Але істино Свята музика. Також якщо є церковний дзвін, то це є дуже добре, адже дзвін, має настільки могутню силу, Що своєю вібрацією може вбити любов бактерію. Тому все ж таки, мені здається нехай лунає церковний хор, ніж має лунати музика з непристойними речами, – прокоментував Роман Гудзовський.

– Хотілось би нагадати, що ми держава з різними національностями і віросповіданням. Серед нас є досить багато мусульман, багато є студентів-індусів. Вони також мають право включати на гучномовці коран і слухати. А чому ні? – написала Танюшка Дудун.