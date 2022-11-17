Тернополяни мають бути готовими, що вимкнення електроенергії буде частішим і тривалішим

Через ракетні обстріли енергетичних об’єктів України цілі мікрорайони нашого міста вже багато годин без світла. Міська влада пояснює, що вимкнення світла не залежить від них.

Графіки енергетики давали, але через нові обстріли вони не діють.

Обленерго отримує вказівку від диспетчера «Укренерго» і миттєво вимикає електроенергію.

– Ми маємо бути готові, що такі вимкнення будуть частішими і тривалими в часі. Ви розумієте, чому російські терористи це роблять. Але їм не вдасться зламати українців і Україну.

Якщо у вас немає зараз електроенергії, досоузайтеся до цих рекомендацій:

– Вимкніть з розеток побутові пристрої, а в першу чергу холодильник, газовий котел, пральну машинку, телевізор та інші прилади. При подачі електроенергії може відбутися різке підвищення напруги.

– при подачі світла в першу чергу зарядіть мобільні телефони, повербанки, ноутбуки, ліхтарики.

– майте обов’язково запас води питної і технічної.

Віримо в ЗСУ і перемогу України!