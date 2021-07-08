Тернополяни можуть безкоштовно провакцинувати домашніх тварин
Як розповіли у міськраді, це один із найдієвіших способів уберегти своїх улюбленців від захворювання. Графік та адреси пунктів профілактичного щеплення можна переглянути на сайті мерії за посиланням.
У Держпродспоживслужбі нагадують, що власники домашніх тварин повинні дотримуватись деяких правил, серед яких – щорічна вакцинація згідно з графіком щеплень.
Собак, котів та інших тварин з 3-місячного віку безкоштовно вакцинують проти сказу спеціалісти міської державної лікарні ветеринарної медицини. Також це можна зробити у приватних ветклініках.
Якщо вас покусали, негайно зверніться в травмпункт. Звідти про подію повідомлять обласний центр контролю та профілактики хвороб та ветеринарну службу міста. Власник зобов’язаний ізолювати тварину в окремому приміщенні для проведення клінічного огляду та провести 10-денне карантинування під наглядом ветлікаря (на 11-12 день проводиться клінічний огляд, у випадку загибелі тварини – посмертна діагностика).