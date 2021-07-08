На “Дружбі” у Тернополі водій “Мазди” збив велосипедиста

7 липня на “Дружбі” у Тернополі збили велосипедиста.

Як повідомили в пресслужбі Патрульної поліції, аварія сталася близько 20:00 на перехресті вулиць Кривоноса та Громницького.

За попередньою інформацією, кермувальник Mazda, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в русі велосипедисту, який в цей час рухався по головній.

Внаслідок ДТП водій двоколісника отримав тілесні ушкодження.

“Інспектори, які прибули на місце події, одразу ж підбігли до чоловіка, здійснили первинний огляд, заспокоїли 58-річного потерпілого та викликали швидку, яка шпиталізувала його”, – розповіли в управлінні.

Надалі усі обставини події встановлюватиме слідчий.