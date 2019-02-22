Тернополяни не заслуговують ходити освітленими вулицями?
У Тернополі неосвітлені вулиці. На це у соцмережах скаржаться тернополяни.
- Це не ніч, це тільки вечірній час — 19 год, – пише тернополянка Наталія. — Такою яскраво освітленою дорогою повертаються люди з роботи по вулиці Злуки на мікрорайон Канада. Питання до керівників міста: тернополяни не заслуговують ходити освітленими вулицями, це вже відноситься до забаганок?
У коментарях до допису тернополяни підтверджують той факт, що на цій ділянці дороги справді темно.
Фото з допису.
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