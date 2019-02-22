300 000 гривень компенсації жертві ДТП допомогла отримати Кременецький адвокат

До Кременецького місцевого центру звернулася громадянка С., яка визнана потерпілою в кримінальному провадженні. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув її син. Втрата близької людини внаслідок трагічних подій, негативно позначилась на її подальшому житті та негативно відобразилося на її здоров’ї. Адвокатом Мирославою Черняк, якій доручено надання безоплатної вторинної правової допомоги було підготовлено цивільний позов про стягнення моральної шкоди.

У темну пору доби, порушуючи норми ПДР України, керуючи автомобілем винуватець ДТП, збив сина заявниці, який повертався додому. Від отриманих травм той помер на місці. Відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого,- караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Відповідно до п.п.12.2 Правил дорожнього руху України, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості швидкість руху повинна бути такою, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. Відповідно до п.п. 12.4 Правил дорожнього руху України (чинних на момент вчинення кримінального правопорушення) у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 60 км/год (ВАЖЛИВО – станом на сьогодні це 50 км/год).

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає, що особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження пред’явити цивільний позов до підозрюваного, що і зробила адвокат за дорученням Кременецького місцевого центру.

Статтею 1167 ЦК України передбачено, що моральна шкода, завдана особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини. Вину особи, що була за кермом автомобіля доведено в суді.

Згідно до статті 1200 Цивільного кодексу України у разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпілого, народжена після його смерті. В даному випадку матір загиблого в ДТП була на утриманні сина, а тому має право на компенсацію.

Відповідно до частини 2 статті 1187 ЦКУ шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об’єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

Рішенням Кременецького районного суду стягнуто в користь клієнтки місцевого центру 300 000 грн. моральної шкоди.

Єдинийтелефонний номер цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по всій території України).

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