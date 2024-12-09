На Тернопільщині знайшли тіло безвісти зниклого пенсіонера

Нагадаємо, 4 грудня Гриб Павло Дмитрович , житель м. Хоростків Чортківського району, вийшов з дому і назад не повернувся.

Спочатку рідні намагалися самотужки знайти чоловіка, проте не вдалося, і лише за декілька днів звернулися за допомогою до працівників поліції.

У неділю, 8 грудня, розшукуваного знайшли біля водойми села Увисла Чортківського району без ознак життя. Слідів насильницької смерті на тілі судово-медичний експерт не виявив.

Слідчі Гусятинського відділення поліції проводять розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого відповідно до ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «безвісти зниклий».