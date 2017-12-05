У селі біля Тернополя відкрили дворівневий дитячо-спортивний майданчик за понад 2 млн. грн.

Нещодавно в селі Підгородне Тернопільського району відкрили дворівневий дитячо-спортивний майданчик.

Тут і гойдалки, і карусель, і гірки, а поряд — турніки та тренажери для справжніх спортсменів.

За словами сільського голови Підгороднього Сергія Чапрака, вартість проекту — 2,3 млн грн, це — чи не найкращий у районі майданчик для дорослих і дітей.

Будівельні роботи на території, де облаштували дитячо-спортивний майданчик, розпочали ще навесні. Попередньо демонтували старі гойдалки та турніки, які були встановлені на цьому місці вже багато років. Ще раніше тут стояв пам’ятник Георгію Дімітрову — болгарському комуністу, на честь якого був названий тамтешній колгосп.

Для зручності майданчик облаштували спеціальними пандусами, завдяки чому сюди можуть заїхати і мами з колясками, і люди з обмеженими можливостями. І допоки діти гратимуться, дорослі можуть або позайматися на тренажерах, або ж, для прикладу, почитати улюблену книгу на лавочках, які тут встановили для відпочивальників.

До слова, майданчик добре освітлюється, тож там можна активно відпочивати у вечірній та ранковий час. До численних переваг належить і те, що на ігровій частині облаштовано спеціальне штучне гумове покриття, яке убезпечує дітей від травм. Також неподалік дитячо-спортивного майданчика є стоянка для автомобілів, а за сприятливої погоди її перший ярус можна використовувати як літню сцену для проведення концертів та різних заходів.

За матеріалами газети “Подільське слово”.