Тернополяни платитимуть за воду більше

Двадцять другого березня Нaціoнaльнa кoмісія, якa здійснює держaвне регулювaння у сферaх енергетики тa кoмунaльних пoслуг прийнялa нoві тaрифи нa вoдoпoстaчaння і вoдoвідведення.

З метою дотримання вимог законодавства, зокрема Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та прозорого розгляду питань щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сьогодні провела тематичне відкрите засідання, у якому взяли участь 43 представника органів місцевого самоврядування та одностайно підтримали запропоновані рішення.

НКРЕКП на відкритому засіданні встановила 43 ліцензіатам НКРЕКП тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які були схвалені 25 січня та оприлюднювалися на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Відтак, з першого квітня вартість послуг комунального підприємства «Тернопільводоканал» збільшується на 14%. Таким чином , водопостачання та водовідведення для мешканців багатоквартирних будинків Тернополя становитиме 13 гривень 7 копійок, а для тих, хто мешкає у приватних домівках – 12 гривень 24 копійки за один метр кубічний.

Нагадаємо, що першого березня стартувала п’ята хвиля підняття цін на електроенергію в Україні, в рамках якої вартість електроенергії зросла ще на 25 %.

Тарифи за обслуговування багатоповерхових будинків будуть коригувати та встановлювати для кожного будинку окремо, нарахування за новими тарифами почнуться вже з першого квітня.

Крім того, з першого квітня зміниться вартість послуги з вивезення твердих побутових відходів. І ще одне нововведення НКРЕ того ж дня торкнеться гаманців всіх українців: почнеться нарахування плати за користування приєднаними потужностями. Платіжки із абонплатою за газ тернополяни отримають вже в травні.