Власниця фальшивого диплому – тернопільська “свободівка” може стати кандидатом юридичних наук

Сьогодні, 27-го листопада, скандальна директорка тернопільського Галицького коледжу, депутат міської ради від “Свободи” Марія Баб’юк захищатиме дисертацію у Харківському університеті внутрішніх справ. Про це в мережі Фейсбук повідомляє Сергій Сінкевич.

За його словами, скандальна “свободівка” хоче стати кандидатом юридичних наук.

І це у той час, коли “внутрішні справи” самі нею серйозно займаються – триває кримінальне розслідування з приводу використання нею фальшивого диплома кандидата фізико-математичних наук і незаконної наживи у вигляді доплат за брехливий статус. Скоро справа піде до суду. Кажуть, Башта планує нікого на засідання не пропустити, – пише чоловік.

До слова, цю ситуацію активно обговорюють тернополяни в соціальній мережі.

Чому в нас можливі такі феномени?! Та тому, що ми терпимо їх на своїх робочих місцях чи в містах де проживаємо. Та “зірка” Маруся Баб’юк давно займається фігньою. Вся та успішно вистроєна нею структура під назвою Галицький коледж, то повний фейк. Але наші громадяни вірять в таке! Гарна назва: Галицький коледж! Директорка така видна пані в таких дорогих речах (як на мене то суцільний несмак), яка колись на вчительській конференціі у вислові “прерогатива міністерства” бовкнула “презерватива міністерства” 😂

Абсурд! Такі люди як башта, баб’юк і вся наша партійно-“патріотична” зграя керує країною на різних рівнях! А молодь не бореться за майбутнє в своєї краіни, а іде, бо там за кордоном “на виноградній лозі сосиски ростуть”, – пише Тетяна Лазар.

Нагадаємо, у 2012 році Марію Баб’юк звинувачували ледь у работоргівлі. А саме у тому, що вона налагодила практику відправлення своїх студентів на практику у Болгарію. Там у них невідомий чоловік забирав паспорти і за виконані роботи нічого не платив. Молодь обходилася лише харчуванням. До того ж, направлені у Болгарію мали сплатити по 140 євро за візу. Хоча у посольстві цей папірець видається безкоштовно. Після розголошення справа затихла.

Також зауважимо, що Марія Баб’юк є людиною тернопільського мера, який прикладає всіх зусиль, щоб витягнути потрібних людей з багна. Показовим прикладом є справа екс-заступника міського голови Володимира Камінського, який відбувся мізерним штрафом за взяття хабара у розмірі понад 200 тисяч гривень.