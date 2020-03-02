На Тернопільщині не розминулись дві автівки: одна людина в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 березня на автодорозі Р-39 «Броди – Тернопіль». Орієнтовно о 18.30 годин поблизу с. Дітківці Зборівського району зіткнулись два автомобілі «ЗАЗ 110557» та «Daewoo Lanos».

Внаслідок аварії отримав травми 21-річний пасажир «Daewoo Lanos», житель с. Вертелка Зборівського району. Його, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закриті травми живота та ніг» госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню.