Через студентів коледж на Тернопільщині втратив понад півмільйона грн.

Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області провели планову ревізію фінансово-господарської діяльності Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Олександра Барвінського за період з грудня 2015 року по листопад 2018 року та виявили фінансових порушень на загальну суму 681,7 тис. грн.

Установлено, що за рахунок коштів загального фонду кошторису покрито витрати, джерелом яких є надходження від надання платних послуг, на суму 198,6 тис. грн, проведено оплату завищених обсягів виконаних робіт з поточного ремонту приміщення гаражів та майстерні на суму 20,4 тис. грн. Проведено також незаконні витрати на оплату праці, оплату комунальних послуг, спожитих орендарем загалом на 18 тис. грн, недостачі майна становлять 4,2 тис. грн.

Аудитори виявили, що 6 випускників коледжу 2016 року, які навчалися за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та отримали адресну грошову допомогу, не відпрацювали у загальноосвітніх закладах 3 роки, не повідомили про факт звільнення та не повернули на рахунок навчального закладу 43,5 тис. грн. Через неправильні застосований індекс інфляції коледжем також недоотриманоорендної плати на суму 6,4 тис. грн.

Окрім цього, на утримання понаднормативних посад використано 390,7 тис.грн коштів обласного бюджету.

Завдяки вжитим під час ревізії заходам забезпечено повне відшкодування виявлених втрат.

За порушення законодавства з фінансових питань 3 посадові особи притягнуті до адміністративної відповідальності.

Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.

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