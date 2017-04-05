Тернополянин сам спровокував злодіїв

На лінію «102» звернувся 50-річний мешканець обласного центру. Чоловік повідомив, що з салону його транспортного засобу зникла автомагнітола. Потерпілий розповів, що залишив автомобіль в дворі будинку, а вранці виявив пошкоджені двері та відсутність майна.

Правоохоронці неодноразово наголошували краянам про міри безпеки, аби не потрапити на гачок зловмисників.

– не залишайте цінні речі на видному місці у салоні автомобіля, адже саме цим ви і приманюєте злодіїв.