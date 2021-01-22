17:00 | 22.01.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернополянин випав з вікна 4 поверху, його стан важкий

Irena 0 Views Прокоментуй!
Тривожне повідомлення надійшло до працівників районного управління поліції 21 січня від лікаря першої міської лікарні. Медик повідомив, що до них доправлено пацієнта з тяжкою травмою голови та переломами кісток. Працівники поліції з’ясували обставини, котрі передували госпіталізації.
 
66-річний мешканець обласного центру випав з вікна власного помешкання. За попередніми даними, напередодні інциденту чоловік вживав спиртне.  Аби завадити йому продовжувати випивати, дружина зачинила його вдома. Тоді тернополянин одягнувся та вирішив вийти через вікно 4 поверху. Він вчепився за металевий прут на будинку і спробував спуститися з його допомогою донизу, однак той обірвався і потерпілий впав.
 
Очевидці викликали швидку. Чоловіка доправили в медзаклад та прооперували. Його стан оцінюють, як важкий.
 
Відомості про подію поліцейські внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Встановлюються усі деталі нещасного впадку.

 

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