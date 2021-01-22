Михайло Головко: «Тернопільська облрада стала на захист українців. Ми вимагаємо конкретних дій від керівництва держави щодо несправедливих тарифів та локдауну»



У четвер, 21 січня, депутати Тернопільської обласної ради зібралися на сесії, аби відреагувати на спробу необґрунтованого підвищення тарифів на газ та електроенергію, а також не допустити продовження так званого локдауну.

Так, у процесі обговорення сесія ухвалила два звернення. Одне з них – до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України щодо необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги.

– Понад два десятки років тому українці власними коштами будували газові мережі. А тепер вони опинилися у руках монополістів, які використовують їх для здирництва. Ми бачимо, як майно, створене людськими коштами, годує олігархів, газорозподільні мережі безкоштовно використовуються приватними облгазами. Таку практику необхідно припиняти. Саме тому облрада звернулася до керівництва держави з вимогою запровадити мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення в умовах коронакризи, скасувати плату за розподіл природного газу, розглянути питання ліквідації НАК «Нафтогаз» тощо, – пояснив Михайло Головко.

Окрім цього, депутати ухвалили ще одне звернення – до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення продовження локдауну в Україні та неправомірного обмеження права на працю.

– Запроваджений у січні локдаун завдає непоправних втрат для бізнесу. Наслідками таких необдуманих карантинних обмежень може стати критичне падіння економіки і зубожіння населення, зниження рівня якості життя. Враховуючи протестні настрої у Тернополі й області, ми звертаємося до керівництва держави з вимогою вжити заходів для забезпечення дотримання конституційного права українців на працю, створити рівні умови при реалізації всіх товарів і послуг суб’єктами підприємницької діяльності, а також дозволити підприємцям працювати за умова неухильного дотримання протиепідемічних заходів, – зазначив Михайло Головко. – Разом із депутатським корпусом ми стали на захист людей та вимагаємо конкретних дій від керівництва держави.