Тернополянам про правила добросусідста

На суміжній земельній ділянці Ваших сусідів висадженні туї, та різні кущі, а також дерева, які затіняють вашу ділянку та заважають вирощуванню рослин? Вас цікавить, якою має бути відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, та дерев та висота огорожі на межі сусідніх земельних ділянок? Йде зима і тому вирішувати ці питання саме на часі, щоб на наступний рік урожайність на вашій ділянці була краща.

Зазвичай у вирішенні даного питання недобросовісні сусіди на комунікацію не бажають йти. Про те, як можна вирішити дане питання повідомляємо наступне.

Згідно ст.103 ЗКУ Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 передбачається, що відстань від межі суміжної земельної ділянки до стовбурів дерев, які висаджуються, має бути не менше ніж 4-6 м в залежності від величини крони (але не менше ½ діаметру крони дерева), а до кущів 1,0 м.

Щодо питання по висоті огорожі на межі сусідніх земельних ділянок інформуємо, що згідно ст.103 ЗКУ Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо.

Висоту огорожі слід встановлювати згідно з вимогами ДБН Б.2.2-5:2011 “Благоустрій територій” та правилами благоустрою населеного пункту. Встановлення огорожі не може погіршувати інсоляцію (це опромінення поверхонь, територій прямими сонячними променями) житлових будинків на суміжних територіях.

Огорожа присадибних ділянок не повинна виступати за червону лінію вулиці та межі ділянки!

Висота огороджень має бути не більше ніж 2,0 м на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 м на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій.

Земельні спори у межах населених пунктів та додержання громадянами правил добросусідства вирішуються органами місцевого самоврядування.Тому, потрібно звертатися до вашого органу місцевого самоврядування. У разі незгоди з рішенням органів місцевого самоврядування, можна звернутися в суд для вирішення спору.

Дана консультація не є нормативно-правовим актом, має інформаційний характер і не встановлює правових норм.

У разі виникнення необхідності отримання більш детальної інформації та роз’яснення Ваших прав, Ви можете звернутись до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7. Отримати консультацію за телефон: 0 (800) 213 103

Помічник юриста Сектору Тернопільське бюро правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Ірина ЯСІНСЬКА