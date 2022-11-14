На Тернопільщині знову затримали злісного рибалку

📌Виявлено порушення Правил рибальства,- Тернопільський рибоохоронний патруль

11 листопада 2022 року інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля під час рибоохоронної роботи виявлено порушення Правил любительського і спортивного рибальства.

🌎Інцидент трапився на річці загальнодержавного значення Стрипа поблизу с. Будилів Тернопільського району Тернопільської області.

🕚Близько 11 години затримано місцевого мешканця, який здійснював вилов риб забороненим знаряддям лову – сіткою підйомною «хваткою».

🖋️На громадянина оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Забороненне знаряддя лову вилучено.

🔰Пізніше виявлено громадянина який здійснював вилов риби на зимувальній ямі на річці загальнодержавного значення Стрипа в с. Золочівка Тернопільського району Тернопільської області. На особу оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП.

✅З початку місяця виявлено 1️⃣3️⃣ аналогічних порушень вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах. ‼️Закликаємо рибалок любителів детально ознайомитись з наказом від 31 жовтня 2022 р. № 46. В документі зазначено терміни, перелік та межі зимувальних ям у водних об’єктах Тернопільської області. Риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям. З переліком зимувальних ям у водоймах Тернопільської області можна ознайомитись тут.

⁉️Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95