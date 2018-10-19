Опалювальний сезон у Тернополі розпочнеться 22 жовтня

22 жовтня КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” розпочне запуск системи опалення для подачі тепла в будинки та інші установи міста.

За функціонування усіх внутрішньобудинкових мереж відповідають обслуговуючі підприємства, тому у випадку виникнення будь-яких проблем із опаленням у житловому фонді міста, тернополянам слід звертатися до відповідного обслуговуючого підприємства.

У неробочий час та у вихідні дні тернополяни можуть звертатися до аварійно-диспетчерських служб.

📍Деталі тут: https://rada.te.ua/news/23691.html