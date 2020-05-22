ТНМУ вдруге отримав сертифікат і гравертон міжнародного стандарту на наступні три роки

ТНМУ вдруге отримав сертифікат міжнародного стандарту ISO

Цього року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбувся ресертифікаційний аудит з міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (управління якістю). За його результатами було прийнято рішення, що система якості в нашому закладі вищої освіти відповідає усім вимогам. ТНМУ вдруге отримав сертифікат і гравертон міжнародного стандарту ISO 9001:2015 на наступні три роки.

Нагадаємо, що 26 травня 2017 року Тернопільський медуніверситет за результатами сертифікаційного аудиту, проведеного зовнішніми аудиторами компанії Бюро Верітас Сертифікейшн Україна, вперше отримав сертифікат і гравертон міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (управління якістю) за здійснення освітньої та наукової діяльності відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Сертифікат відповідності ISO 9001:2015 – це міжнародний документ, який підтверджує досягнення вищим навчальним закладом високого ступеня якості управління. Такого типу сертифікація системи менеджменту є невід’ємною частиною сучасної життєдіяльності університету.

Діяльність ТНМУ спрямована на підвищення якості освіти та науки, кваліфікації персоналу, постійне та своєчасне оновлення освітніх послуг відповідно до сучасних тенденцій. Сертифікація за стандартом ISO 9001: 2015 забезпечує пріоритетну позицію нашого університету на ринку освітніх послуг.

Прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська.