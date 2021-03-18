Трагічно загинув ігумен Феодосій (Глинський) з Тернопільщини

З глибоким сумом сповіщаємо про те, що 18 березня 2021 року трагічно загинув ігумен Феодосій (Глинський) – настоятель парафії Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього с. Монастирок Борщівського району. Життя священнослужителя обірвалося на 41-му році внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.



Ігумен Феодосій (Глинський Ярослав Іванович) народився 4 березня 1981 року у Чорткові. Після закінчення чортківської ЗОШ №6 вступив до братії Свято-Успенського Кулівецького чоловічого монастиря в с. Кулівці Заставненського району Чернівецької області. 12 квітня 1998 року прийняв чернечий постриг з іменем Феодосій.

У серпні 1998 року тодішнім архієпископом Чернівецьким і Буковинським Онуфрієм був рукоположений на ієродиякона, у грудні того ж року у Свято-Духівському соборі м. Чернівці – у сан ієромонаха.

2000 року ієромонах Феодосій перейшов до Української Православної Церкви Київського Патріархату. Єпископом Тернопільським і Кременецьким Іовом він був призначений настоятелем парафії Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього с. Монастирок Борщівського району.

У вересні 2011 року возведений у сан ігумена та нагороджений хрестом з прикрасами.

2011 року вступив на богословське відділення Київської православної богословської академії при філософсько-теологічному факультеті ЧНУ ім. Ю. Федьковича за спеціальністю “Богослів’я”. У 2017-му отримав диплом магістра богослів’я. Паралельно отримав вищу освіту за фахом “Релігієзнавство” у тому ж університеті.

У травні 2018 року рішенням Священного Синоду УПЦ КП ігумена Феодосія призначено намісником чоловічого монастиря в с. Монастирок.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, духовенство та миряни Тернопільської єпархії висловлюють найщиріші співчуття рідним і близьким новопреставленого ігумена Феодосія.

Ігумен Феодосій запам’ятається всім як добрий, щирий та відданий Церкві служитель Вівтаря, який своєю ревною працею на винограднику Христовому подавав приклад простого та чесного життя пастиря та християнина.

Нехай Господь оселить його душу в місці, де всі святі та праведні спочивають. Ми всі будемо молитися за упокій його душі.

Панахида за спочилим ігуменом Феодосієм відбудеться у п’ятницю, 19 березня, о 15:00 у храмі Воздвиження Чесного Хреста с. Монастирок Борщівського благочиння.

Похорон – у суботу, 20 березня, о 9:00.