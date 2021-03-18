На Тернопільщині хворих із віддалених сіл доставлятимуть у лікарні гелікоптерами

З 1 квітня на Тернопільщині та ще у 6 областях Західної України буде запроваджено систему аеромедичної евакуації.

Хворих із найвіддаленіших населених пунктів доставлятимуть у медичні заклади за допомогою гелікоптерів. Про це 17 березня інформують у прес-службі МВС.

У середу урядом було підтримано спільну ініціативу Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я України щодо створення Єдиного аеромедичного простору, який передбачатиме запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.

“Йдеться про абсолютно новий рівень надання екстреної медичної допомоги, при якій людина отримає лікарську допомогу або буде доставлена в медзаклад з будь-якого, навіть найвіддаленішого, куточка країни”. – зазначається у повідомленні.

Друга складова цієї програми – підтримка вітчизняної трансплантології. Це та галузь медицини, де успіх критично залежить, зокрема, від швидкості доставлення реципієнта або органу до місця операції.

На першому етапі пілотного запровадження аеромедичної евакуації буде залучено нові сучасні гелікоптери Airbus H-145, які базуватимуться у містах Львів та Київ.

«Вже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проєкт у Львівському регіоні – це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області. А з 1 травня вже підключаємо Київський регіон, він забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ. Сьогодні цілком готові до роботи дві вертолітні бази – у Львові та Києві. Далі система аеромедичної евакуації охопить всю Україну”. – розповів глава МВС Арсен Аваков.

За словами Авакова, вже на першому етапі як мінімум 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до медичної допомоги в ситуаціях, які загрожують їх життю і здоров’ю.