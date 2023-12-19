Після виселення московського патріархату в соборі у Кременеці зникли старовинні ікони, стародруки та багато іншого

У Миколаївському соборі в Кременці, після виселення парафії УПЦ МП, розгортається історія зникнення старовинних ікон та церковної атрибутики! Директор Кременецько-Почаївського державного заповідника, Василь Ільчишин, поділився шокуючими новинами про недостачу цінних об’єктів під час інвентаризації, – повідомляє Тернопільська Єпархія ПЦУ.

За його словами, зникли ікони, церковна посуда, стародруки та інше майно громади. “Це майно закріплене за пам’яткою, воно не може бути в приватних руках”, – наголошує директор.

Зазначимо, що уже складено списки цих майнових втрат, а правоохоронні органи та суд готові реагувати в межах законодавства.