20:57 | 19.12.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Після виселення московського патріархату в соборі у Кременеці зникли старовинні ікони, стародруки та багато іншого

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Миколаївському соборі в Кременці, після виселення парафії УПЦ МП, розгортається історія зникнення старовинних ікон та церковної атрибутики! Директор Кременецько-Почаївського державного заповідника, Василь Ільчишин, поділився шокуючими новинами про недостачу цінних об’єктів під час інвентаризації, – повідомляє Тернопільська Єпархія ПЦУ.

🕵️ За його словами, зникли ікони, церковна посуда, стародруки та інше майно громади. “Це майно закріплене за пам’яткою, воно не може бути в приватних руках”, – наголошує директор.

🚨 Зазначимо, що уже складено списки цих майнових втрат, а правоохоронні органи та суд готові реагувати в межах законодавства.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *