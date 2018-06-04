Як Кременець на Боні гуляв

Учора Замок Бони у Кременці, що розташований на Замковій горі, скликав усіх на “Свято замку”. У програмі було – урочисте відкриття туристичного сезону, дійство з нагоди 765-річчя коронування видатного правителя Галицько-Волинської держави Данила Галицького, концерт аматорських колективів району та міста, виставки творчих робіт народних майстрів, виставка стрілецької зброї. Також відбувся обласний фестиваль танцю «Бона Денс», до якого долучилися хореографічні колективи Кременеччини, Тернопільщини, а також Рівненщини, – повідомляє Тернопільщина туристична.

В рамках свята працювало містечко народних ремесел, де усі охочі мали можливість попрактикуватись у створенні суто українських оберегів чи інших предметів народної творчості. Місцеві майстри кухні гостинно запрошували покуштувати смачні українські страви. Для маленьких відвідувачів працювала окрема зона.

Відділ туризму ТОДА також взяв участь у цьому святі і був представлений власною експозицією з виставкою презентаційних матеріалів туристичної привабливості області. Адже свято замків організовують з метою туристичної привабливості регіону та належного утримання пам’яток оборонної архітектури.

Кременецький замок називають замком Бони завдяки колишній володарці, що отримала його у подарунок від свого чоловіка, короля польського і великого князя литовського Сигізмунда I. Неприступний замок, що не здобув навіть Хан Батий, впав у вересні 1648 року і його руїни й досі не відбудовано.