Три «Мандрівки з Чарівним Атласом» Надійки Гербіш: місто на воді, нульовий меридіан та круасани

Мабуть, не знайдеться жодної людини, котра б у дитинстві , розглядаючи глобус чи атлас , не фантазувала про дивовижний спосіб переміщення в просторі, коли достатньо лише нь вказати місце на карті – й опиняєшся там… Завдяки мандрівній серії Надійки Гербіш кожен читач зможе майже фізично відвідати три всесвітньо відомі міста, простуючи давніми вуличками, захоплюючись історичними та культурними пам’ятками, насолоджуючись тамтешніми смаколиками. Кажуть, візуалізація мрій неодмінно спрацьовує. Спробуємо?

Ця історія розпочалася у мальовничому містечку Збараж, що на Тернопільщині. Двійко звичайнісіньких дітей, Лука і Терезка, гостюючи у свого дідуся, раптово опиняються у… Венеції! Там вони познайомляться із загадковим паном Валеріо, а також дізнаються секрет, як працює географічний телепортал – Чарівний Атлас.

Разом із братом і сестричкою ми поблукаємо найцікавішими місцинами міста на воді, милуючись неперевершеними шедеврами архітектури, куштуючи місцеві страви, як-от тірамісу, круасани з томатами, базиліком і моцареллою, пізнаючи історію міста, зокрема тривалої боротьби за незалежність. А ще зможемо відвідати острови Мурано і Бурано, знамениті своїми виробами зі скла та мережива.

Варто сказати, що в основі казки – враження та відчуття самої Надійки Гербіш від цілком реальної сімейної мандрівки до Італії. Тому невипадково, наприклад, Терезка вивчає Венецію у такій же смугастій червоно-білій сукенці, як і донечка авторки – Дануся.

Цього разу юні пригодошукачі, приклавши чарівне скельце до Атласу, перенесуться до туманного Альбіону, і не самі, а з дідусем Тимофієм. У передмісті Лондона, Гринвічі, де знаходиться нульовий меридіан, побувають одночасно у двох частинах світу та навчаться визначати середній час, захоплюватимуться красою й неосяжністю зоряного неба у Королівській обсерваторії, а також відвідають Національний музей мореплавства.

Разом із героями канатною дорогою подамося й до столиці Великої Британії. Де, як не у вікні червоного двоповерхового автобуса, Лондон постане, немов на долоні? Біґ Бен, Тауерський міст, Трафальгарська площа, Собор святого Павла… Бейкер-стріт, Вестмінстер, вокзал Паддінґтон, Гайд-парк – побуваємо не лише тут! А ще завітаємо в гості до старенького професора Чемберса та його студентів, посмакуємо запашним чаєм та поговоримо – без цього ніяк! – про англійську погоду.

Слід наголосити на особливій атмосферності акварельних ілюстрацій Богдани Бондар. До речі, художниця не вдається до фотошопу, а для зображення дрібних деталей користується «чарівним» збільшувальним склом.

Ейфелева вежа, Сакре-Кер, Нотр-Дам, вранішня кава з круасаном у бістро… Так, саме до найромантичнішого місця на землі вирушать Лука, Терезка, дідусь і ще одна, дуже таємнича, мандрівниця, котра й обрала Париж для останньої подорожі, адже невдовзі Чарівний Атлас доведеться віддати Венеційській палаті дожів на невизначений термін… Четвірка героїв матиме майже два дні, щоб осягнути направду неосяжну красу та велич Міста Світла, а також зустрітися з паризьким «атласником», котрим виявиться… елегантна мадемуазель.

Разом із ними ми прогуляємося легендарним Монмартром та узбережжям Сени, «загубимо» очі серед букіністичних яток, на ринку старожитностей та в книгарні «Шекспір»… Відчуємо себе справдешніми гурманами, дегустуючи цибулевий суп і beef bourguignon, шоколадні еклери, яблучні тарталетки, «круасанові канапки», сент-емільйонські канелє та кольорові макарони і – обов’язково! – хрусткий багет, сир і виноград. А ще довідаємося чимало історичних та культурних цікавинок, як і те, що саме в Парижі винайшли калькулятор, стетоскоп, фен для волосся.

…Кожна велика мандрівка бере початок із маленької мрії, із своєрідного Чарівного Атласу всередині нас. Мріймо. Пізнаваймо такий розмаїтий, цікавий світ, який неодмінно «стає ще тіснішим і ближчим, коли ми подорожуємо».