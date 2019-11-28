Вкрай потрібні кошти для матері п’ятьох дітей з Тернопільщини, жінка бореться за життя після ДТП

І так нелегке життя багатодітної родини із села Старий Тараж Кременецького району в одну мить стало ще важчим…

38-річна Тетяна Спосіб, яка виховує п’ятьох дітей — троє своїх і двоє прийомних — потрапила у ДТП неподалік Почаєва.

Прикра пригода сталася 8 листопада, близько 17-ої години. Водій, який проїжджав тим шляхом, знайшов жінку непритомною, біля неї лежав скутер. За попередньою інформацією, Тетяна впала з транспортного засобу і сильно травмувалася. Того вечора вона поверталася з Почаєва додому. Досі невідомі обставини аварії. У неї відкрита черепно-мозкова травма, перелом черепа, забій головного мозку, перелом ноги… Майже три тижні потерпіла перебувала в комі, лише 23 листопада вперше розплющила очі. Лікарі Кременецької районної лікарні борються за її життя, але наразі не беруться нічого прогнозувати, адже стан водійки скутера вкрай важкий.

— Помаленьку Тетяна виходить із коми: спершу розплющила одне око, потім — друге, але ще не говорить, не реагує на запитання, — розповів брат потерпілої Дмитро. — Тричі сестру прооперували, приїжджав нейрохірург з Тернополя. Ми б хотіли її перевезти до обласної лікарні, та наразі неможливо транспортувати. Правий бік черепа у неї роздроблений, розколений, набряк мозку… Увесь цей час вона була під апаратом штучного дихання, лише коли почала виходити з коми, від’єднали. Важко їй, але лікарі хочуть, щоб сама дихала, боролася. У неї також проблема зі зламаною ногою, пішло зараження…

На лікування Тетяни Спосіб потрібні чималі кошти, тому її рідні просять допомоги у небайдужих людей. Перерахувати гроші можна на номер картки «ПриватБанку»: 5168 7573 7614 4137 (Бовт Ганна Миколаївна — мама Тетяни).

Біля Тані щодня мама, а ще ми, брати і сестри, навідуємося. Нас в батьків восьмеро. Почувши прикру звістку про сестру, приїхали наш брат із Миколаєва, сестра з Херсона. Ночувати в реанімації біля Тетяни не дозволяють. Їздимо щоразу до села, бо найняти квартиру в Кременці дорого. Нас нині згуртувала велика біда… Просимо Бога, щоб беріг Тетяну. Про обставини аварії практично нічого не знаємо. Сталося це за Почаєвом у напрямку Старого Таража. З поліції нам поки що не повідомляють подробиць розслідування. Наскільки відомо, сестра пролежала на дорозі до 1,5 год. По один бік шляху там поле, по інший — ліс. До перших хат села — чотири кілометри. Першою повідомили нашу маму, до мене зателефонували близько 20-ої години. Мати їхала за швидкою, але їй показали доньку лише після операції. Я добрався до лікарні, коли сестру оперували. На місці ДТП я не був. Розповідають, що водій проїжджав зі Старого Таража, побачив скутер, а потім непритомну людину…

Тетяна багато років вправно їздила на скутері. Що могло статися?.. Усі дивуються, як вона так впала, що аж розколовся череп, а скутер не пошкоджений, тільки дзеркало розбите. Ми вже різне передумали: можливо, колесо заклинило чи була якась перешкода на дорозі, але не було гальмівного шляху… Дорога там рівненька, нема ні ямки. Багато хто міркує нині, що сама Тетяна так не могла впасти… Сподіваємось, що поліція встановить, чи була вона там із кимось, хто її бачив востаннє, можливо, знайдуть свідків аварії. Того дня сестра їздила до Почаєва по закупки. Тетяна ніде не працювала, доглядала трьох своїх дітей, а ще двох братових взяла під опіку, бо так склалися обставини. Усе тягнула на своїх плечах. Вона і мама, і тато для малечі! Найменшому її хлопчикові 5 років, найстаршому — 13. Нині вони сумують і хвилюються за свою матусю…

Джерело: НОВА Тернопільська газета https://nova.te.ua