11:30 | 9.06.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Триває набір до лав патрульної поліції Тернопільської області

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Що ж для цього потрібно:

✔️заповнити електронну анкету за посиланням http://anketa.patrol.police.gov.ua;
✔️пройти конкурсний відбір;
✔️успішно завершити навчання в Академії патрульної поліції.
Нагадуємо основні вимоги до кандидатів:
✔️ громадянство України;
✔️ вік від 18 до 40 років;
✔️ повна загальна середня або вища освіта;
✔️ наявність посвідчення водія категорії “В”;
✔️ відсутність судимості;
✔️ готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.

Більше про набір до поліції: http://my.patrol.police.gov.ua/index.php/how/

Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua

Поставити свої запитання онлайн, ви можете в спеціально створеній групі: https://t.me/naborpatrol або ж за номером телефону 0672119631

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