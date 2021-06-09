Триває набір до лав патрульної поліції Тернопільської області

Що ж для цього потрібно:

заповнити електронну анкету за посиланням http://anketa.patrol.police.gov.ua

пройти конкурсний відбір;

успішно завершити навчання в Академії патрульної поліції.

Нагадуємо основні вимоги до кандидатів:

громадянство України;

вік від 18 до 40 років;

повна загальна середня або вища освіта;

наявність посвідчення водія категорії “В”;

відсутність судимості;

готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.

Більше про набір до поліції: http://my.patrol.police.gov.ua/index.php/how/ Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua Поставити свої запитання онлайн, ви можете в спеціально створеній групі: https://t.me/naborpatrol або ж за номером телефону 0672119631