На Тернопільщині шукають шкідливий делікатес з Франції

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома, що згідно інформаційних повідомлень системи RASFF від 11.02.2018 року №2018.0355 та від 13.02.2018 року №2018.0355-fup4 виявлено норовірус в живих устрицях, експортованих з Франції (виробництва GultiMer France) в окремі держави-члени ЄC та України.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області просить повідомляти про виявлення даного товару в обігу за адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20, тел (0352) 52-10-10.