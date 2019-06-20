Сьогодні останній день подачі документів для реєстрації на парламентських виборах. Тернопільщина наразі має 11 кандидатів

20 червня — останній день, коли можна подати документи на реєстрацію кандидатом у народні депутати. Відповідна дата була закріплена в календарному плані виборів.

Станом на 15:40 год сьогодні, на сайті ЦВК внесено дані про 11 кандидатів з Тернопільської області.

Зокрема округ №163 представляють Мамчак Юлія Миколаївна (самовисування) та Юзьвак Ігор Ярославович (самовисування).

На окрузі №164 зареєстровано трьох самовисуванців: Іванусь Богдан Іванович, Кравець Володимир Васильович, Панчук Іван Миколайович.

Округ №165 наразі представляють самовисуванці Горба Віталій Вячеславович та Чайківський Іван Адамович.

Округ №166: Василіцький Роман Романович, висунутий від Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ”, самовисуванці Люшняк

Микола Володимирович і Холоднюк Зеновій Васильович.

На окрузі №167 поки що один висуванець – Навольський Тарас Іванович (Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”).

Довідково

Мамчак Юлія Миколаївна — народилася 4 травня 1988 року в селі Угринів Підгаєцького району Тернопільської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, самовисування.

Юзьвак Ігор Ярославович — народився 21 травня 1982 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ДОБРИЙ САМАРЯНИН”, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, самовисування.

Іванусь Богдан Іванович — народився 21 лютого 1997 року в селі Кошляки Підволочиського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник студентського відділу, Львівський національний університет імені Івана Франка, безпартійний, проживає в селі Кошляки Підволочиського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Кравець Володимир Васильович — народився 15 жовтня 1967 року в селі Бутин Збаразького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, Вишнівецький селищний голова Збаразького району Тернопільської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ДОБРИЙ САМАРЯНИН”, проживає в селі Бутин Збаразького району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Панчук Іван Миколайович — народився 21 сiчня 1992 року в селі Бортники Тлумацького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, відділ освіти, молоді та спорту Шумської районної державної адміністрації, безпартійний, проживає в селі Піщатинці Шумського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Горба Віталій Вячеславович — народився 15 травня 1982 року в місті Зборів Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ПАП “Добрий самарянин”, безпартійний, проживає в місті Зборів Зборівського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Чайківський Іван Адамович — народився 29 травня 1972 року в селі Настасів Тернопільського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ “Корпорація “Агропродсервіс”, член Аграрної партії України, проживає в селі Великий Ходачків Козівського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Василіцький Роман Романович — народився 3 листопада 1963 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ”, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”.

Люшняк Микола Володимирович — народився 8 лютого 1974 року в місті Бережани Бережанського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Холоднюк Зеновій Васильович — народився 12 серпня 1961 року в селі Улашківці Чортківського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Селянська партія України, член Селянської партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Навольський Тарас Іванович — народився 17 лютого 1989 року в місті Заліщики Заліщицького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ПП “Трітон”, ПП “Марксвуд”, ПП “Перфектбуд”, фізична особа – підприємець, член Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ”, проживає в місті Заліщики Заліщицького району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”.