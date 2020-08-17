Скільки коштує набір першокласника у Тернопільській області

Літо вже завершується, а це означає, що ще трішки і розпочнеться шкільна пора. Адже, незважаючи на пандемію COVID-19 в Україні, прем’єр міністр нещодавно повідомив, що навчальний рік розпочнеться вчасно і діти підуть до школи.

1 вересня – це свято не лише першого дзвоника для дітей, вчителів та батьків, а й витрати для останніх. Зібрати дитину в школу з кожним роком стає все дорожче, особливо це влітає в копієчку батькам першачків. Адже список необхідних речей формується з нуля і є значним, як і ціна самого приладдя.

Зібрати дитину до школи можна традиційно – закуповувати все необхідне на ринках, шкільних ярмарках, у магазинах. Непоодинокі випадки, коли батьки першокласників домовляються між собою і закупляють необхідне оптом напряму від виробника. Також одним із варіантів економії є онлайн­-шопінг. Можна скористатися маркетплейсами (це спеціальні інтернет-­майданчики, де можна зіставити ціни з різних інтернет­-магазинів та вибрати найвигіднішу).

Ми пропонуємо вам огляд цін на традиційному ринку та у місцевих магазинах.

Символічно розділимо підготовку до нового навчального року на два етапи: купівлю шкільної форми й іншого одягу, взуття і придбання канцелярського приладдя.

Шкільна форма

Вартість шкільної форми передусім залежить від складу й якості матеріалу, з якого вона пошита. Крім того, на ціну впливає кількість речей, що входять у комплект. Котоновий, вовняний або шовковий одяг коштує у рази дорожче, ніж форма із синтетики. Якщо думаєте, на чому б зекономити, збираючи дитину до школи, то краще не робити цього за рахунок якості шкільної форми. Вироби з натуральних волокон хоч і коштують дорожче, але зазвичай носяться краще, приємніші до тіла і, що головне, дозволяють шкірі «дихати».

Шкільна форма для хлопчика складається з піджака, сорочки, штанів та інколи жилетки. А ось у дівчаток усе трохи складніше. Тут можуть бути різноманітні комбінації: шорти, штани, сарафан, спідниця, жилетка, піджак, блузка.

Додатково потрібно подбати про сорочки та блузи. Можна, звісно, купити лише одну сорочку, але це буде не дуже практично. Орієнтовний список шкільного одягу, окрім форми, може включати у себе:

– ­2 світлі сорочки або блузки на кожен день;

– 2 сорочки поло із довгим рукавом;

– 2 сорочки поло з коротким рукавом (на весну);

– 2­-3 гольфи (на зиму).

Усе вищенаведене можна придбати як на ринку, так і в магазинах.

У залежності від комбінації, за форму для хлопчика необхідно викласти від 770 до 2000 гривень. Таким чином краватка вартуватиме від 110 грн., метелик – від 70-ти, жилетка – від 200, сорочка – від 200, штани – від 200 та піджак – від 300 грн.

Для дівчат – від 750 і до 1500 грн. Піджак обійдеться у 230 грн., простенька блуза – від 150, спідниця – від 150, сарафан – від 200, штани – від 150, бантики – від 70 грн.

Дизайнерська форма дорожча майже удвічі: для хлопчиків – від 1500 і для дівчаток – від 2000 грн. відповідно. Туфлі для хлопчика – від 500 грн., для дівчинки – від 350.

Спортивний костюм – 600 грн., якщо комбінувати окремо, то спортивні штани – 200 грн., футболка – 100 грн. Кеди – від 200 гривень, кросівки – від 500. Взуття потрібно підбирати дуже відповідально. Адже воно повинно бути зручним, натуральним та бажано без шнурків, щоби легко знімати та взувати.

Ціна значною мірою залежить від якості продукції та країни-­виробника. У Тернополі можна знайти форму, яку виготовляють в Україні, Туреччині, Польщі, Китаї та Італії.

Портфель

Відповідально потрібно підійти до вибору портфеля, ціни на який дуже різняться.

У Тернополі старт продажу – від 400 гривень і до 1800. Хороші брендові ортопедичні рюкзаки – від 4500 грн.

До портфеля першокласника багато вимог. У віці 6­-7 років дітям доводиться носити велику кількість книжок. Якщо портфель буде незручним і неякісним, це впливатиме і на здоров’я дитини. При виборі рюкзака звертайте увагу на те, з якого матеріалу він виготовлений, бажано, звісно, з ортопедичною спинкою. Обирайте міцний і водонепроникний, щоби під час дощу зошити та книги вціліли. Визначтесь із розміром, не варто купувати занадто великий ранець. Верх портфеля не має бути вище плечей дитини, а низ – нижче лінії стегон.

Також необхідно придбати сумку або спеціальний мішечок для спортивної форми, це ще додатково 80 грн.

Канцтовари і шкільне приладдя для дитини

Для дітей купівля портфеля та канцтоварів – це завжди справжнє свято. Адже так хочеться яскравих зошитів, красивих ручок, цікавих за формою гумок – про це мріє чи не кожен першокласник.

Зазвичай у школі батькам роздають списки, що необхідно придбати, навіть деякі канцелярські магазини пропонують відповідні рекламні флаєри з переліком необхідного шкільного приладдя для учнів 1, 3­-4 та 5 класів. Однак, зважаючи на те, що це все ж таки маркетинговий хід, там кількість необхідних речей значно перебільшена. Ціна канцелярського приладдя, як будь-якого іншого товару, безпосередньо залежить від якості. Але є ще один момент, знаючи про який, батьки можуть заощадити. Як правило, чим яскравіші пенали та зошити, тим вища ціна.

Орієнтовний список канцтоварів виглядатиме наступним чином.

Місткий пенал – від 150 гривень, більш якісні – від 300, рекомендуємо обирати саме останні, адже цю річ ви купуєте не на один рік, а дитина буде користуватися нею щодня і по декілька разів. Простий і функціональний варіант – пенал у вигляді косметички. Він має одне або кілька відділень, найчастіше закривається на блискавку. Текстильні моделі мають м’яку форму й компактний розмір: можна помістити найнеобхідніші речі. Для дитини може бути не дуже зручним, адже не завжди виходить швидко знайти потрібну ручку або олівець.

Зручніша модель – пенал на блискавці, що розкривається, як книга, на 180°. Він може мати 1-4 відділення. Канцелярське приладдя в ньому закріплюється еластичними гумками. Такий варіант зручний тим, що все потрібне знаходиться у швидкому доступі. Ще один варіант пенала – металевий або пластиковий бокс (коробка) для письмового приладдя. Він не поглинає бруду й вологи, а в разі забруднення виріб достатньо протерти вологою серветкою. За відсутності фіксації ручок й олівців усередині пенала він може створювати багато шуму під час уроку.

Зошити можуть бути як простими з не дуже якісного паперу – 1 грн., так і кольоровими з гарними білими аркушами – від 2 грн. 50 коп. Обкладинки для зошитів набором у кількості 12 штук коштують 15 грн., обкладинки для книг – від 20 гривень набір, а можна їх купувати і поштучно, ціна залежить від міцності самої обкладинки. Також на полицях можна зустріти флуоресцентні обкладинки, які світяться у темноті, їхня ціна – від 25 грн. за шт. Ручки вартуватимуть від 3 грн., набір із 5 кольорових ручок – від 30 грн. Набір кольорових олівців – від 15 гривень, однак рекомендуємо на цьому не економити, оскільки їхня якість бажає кращого, натомість можна за 70-100 гривень купити набір якісних німецьких подвійних олівців, які ще й зекономлять місце. Вартість фломастерів варіюється від 15 гривень за набір із 6 шт., ножиці – від 20 грн., гумка – від 1 грн., пластилін – від 15 грн., кольоровий папір – від 12 грн., картон – від 12, клей­-олівець – від 5 грн., акварельні фарби – від 15 грн. за набір із 6 кольорів, гуаш – від 30 грн. за набір, пензлики – від 6 грн. за шт., набором брати вигідніше – від 10 гривень за 3 пензлики відповідно, альбом – 10 грн., стакан-­ невиливайка – 7 грн.

Додатково за бажанням можна придбати папку для зошитів (50 грн.), підставку для книг (70 грн.), дощечку для пластиліну (40 грн.), закладки для книг (6 грн. за набір), розклад уроків (від 20 грн.), лічильні матеріали (30 грн. за набір), бутербродницю (50 грн.), термос (від 150 грн.), пляшку для води (25 грн.).

Прописи та робочі зошити за новою програмою в залежності від кількості і предмета в середньому обійдуться 30 грн. за примірник.

Мабуть, одним із найголовніших запитань у батьків залишається, чи можна заощадити. Є чимало різних варіантів, для початку складіть список покупок. Це дозволить не накупити зайвого. Відслідковуйте вартість продукції до проведення шкільних ярмарків та розпродажів у магазинах, адже зазвичай це грамотно продуманий маркетинговий хід. Спочатку товар можуть націнити, а потім нібито знизити, і таким чином ви можете переплатити. Спробуйте домовитись із батьками закупити канцелярію оптом, це значно зекономить ваш час і кошти. Не обирайте вже надто дешеві канцелярію та одяг. Як відомо, скупий платить двічі. Зазвичай дешевий товар виготовлено з дешевої сировини, яка, окрім того, що може швидко зіпсуватися, може бути і шкідливою, з різними токсичними сполуками, які не прийнятні для дітей.

Можна скуповувати все за рік і потроху, щоби не вдарило по кишені. Якщо порахувати все, то щоби зібрати дитину в школу, доведеться витратити від 4 до 8 тисяч гривень. У минулому році такий же набір першачка вартував стільки ж.

Незначною мірою подорожчало взуття та канцелярське приладдя, вартість форми залишилася без змін. Та незважаючи на це, ціни все ж таки «кусючі» і набір першокласника обійдеться батькам у копієчку.

Вікторія Ушакова



