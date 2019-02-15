Творча та загадкова тернопільська студентка Ірина Мошак

Представляємо вам цікаву й талановиту акторку театральної студії «Арт-драма» – студентку шостого курсу медичного факультету ТДМУ ім. І. Горбачевського Ірину Мошак. Своєму захопленню театром вона також присвятила чотири роки студентського життя. Виконані ролі: патріотка Анна у виставі «За вас сила, за вас правда і воля святая», дівчина Даша («Дуже проста історія»), Параска у «Безталанній», Мотря («Кайдашева сім’я»), Аліса у постановці «У всьому винен гороскоп».

Її улюблена роль – Мотря з «Кайдашевої сім’ї». «З першого погляду здається, що природа цієї героїні – очевидна: сварлива, істерична жінка, яка всіма шляхами намагається вигризти собі владу в домі. Але якщо розглянути детальніше, наголос ставити не на темпераменті Мотрі, а на захованих у шухляду почуттях, можна зрозуміти, що це унікальна роль. Жінка, яка при всій своїй безправності тогочасного устрою посміла кинути виклик свекрусі, зуміла відстояти власні права, змусила цінувати свою працю та поважати себе, багато вартує. Такі, на перший погляд, природні для сучасної людини речі вимагали на той час наявності міцної волі, сили характеру й, звичайно, проявів певної агресії, яка притаманна Мотрі. Будь-який її вчинок є абсолютно точним відображенням сильної натури та самоповаги, яка не дозволяє сидіти, склавши руки, та скаржитися сусідам на важкий норов свекрухи, а самій брати свою долю у руки. Як на мене, кредо цієї ролі: «На стелі зірок не побачиш», – поділилася своїми думками Ірина.

З підліткового віку Ірина також мріяла зіграти роль Скарлетт О’Хари з роману Маргарет Мітчелл «Розвіяні вітром». «Ця жінка уособлює все те, чого іноді так не вистачає кожному з нас. Твердий намір ніколи не опускати руки, при складних випробуваннях вміти не лише розраховувати самій на себе, а й знайти сили допомогти ще комусь і мати внутрішню гідність, залишатися справжньою леді та в складні часи пам’ятати, що ти донька своєї країни, яка не поступиться національною гордістю, є завжди актуальними, особливо у наш непростий час», – додала студентка-акторка.

Театральну студію Ірина Мошак обрала за покликом серця. Колись вона мала мрію пов’язати з театром власне життя, проте з часом медицина перекинула терези на свій бік. Як зізнається дівчина, медицина просто причарувала – й усе. Коли ж Ірина почула, що в ТДМУ буде театральна студія, то зрозуміла, що не зможе відмовити собі в улюбленому виді мистецтва.

«Я – людина, для якої хвилювання та різні емоції є невід’ємною частиною поведінки. Хвилююся, як перед першим виступом, так і досі. Як впоратися з цим, не можу радити, бо й сама завжди переживаю так звані «переломні моменти». Зауважу, що для найкращого виконання ролей, вони мені таки потрібні», – зізналася Ірина.

Театральна студія розвиває й безліч умінь. Не лише загальновідомі, зокрема, чітку дикцію, впевненість у собі, вміння керувати собою. Як кажуть, актор проживає мільйони життів, це дає можливість краще збагнути людську природу, вміти підтримати когось, не осуджувати й не ображатися, а дійти до істини, пояснити поведінку того чи іншого. На думку Ірини, це дає вміння бачити приховану сутність речей, вміти сприймати світ через призму барв, які він нам демонструє, та які часто не помічаємо.

«Арт-драма» – це мій світ, де я просто можу дозволити собі на певний час забути про повсякденні труднощі й хвилювання, побути в компанії однодумців, які розділяють мої інтереси, завжди зрозуміють і дадуть безліч креативних порад. Це така наша маленька сім’я, де кожен, як фрагмент мозаїки, заповнює собою потрібне місце. Немає когось одного – й картина нецілісна. Тому завдяки нашій режисерці, яка ретельно добирає сценарії, ставимо п’єси, в яких всі якнайбільше залучені», – підсумувала Ірина Мошак.

Улюблена Іринина пора року – зима, а колір – фіолетовий та індиго.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА

Джерело: Медична академія — видання ТДМУ ім. І. Горбачевського

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